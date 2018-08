Nikolausdorf feiert sich auf Pfarrfest

Bischof Timmerevers hält Pontifikalamt

Beeindruckt: Erstaunte Gesichter gab es bei der Flugschau mit Falkner Noah Rönisch aus Elsfleth, der einen Wüstenbussard und einen Waldkauz mitgebracht hatte. Foto: Yvonne Högemann

Nikolausdorf (Yhö). „Miteinander – Füreinander" – unter diesem Motto stand das Pfarrfest in Nikolausdorf am Sonntag. Traditionell startete das Pfarrfest mit einem Hochamt hinter der Kirche, das musikalisch vom Musikverein Beverbruch gestaltet wurde. Das Besondere dabei in diesem Jahr: Bischof Heinrich Timmerevers, ein Sohn des Dorfes, war mit den Priesteramtskandidaten seiner Diözese Dresden zu Besuch in der alten Heimat und hielt das Pontifikalamt.