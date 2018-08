Seit 32 Jahren in der ganzen Welt Zuhause

Doris Timmen aus Garrel macht international Karriere im Hotelfach

In Mamas Garten: Doris Timmen, Hotel-Managerin in Chicago, ist zu Besuch bei ihren Eltern Erika und Josef Timmen in Garrel. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. „Manchmal frage ich mich, wie ich das alles geschafft habe, ich habe ja nichts gelernt“, wundert sich Doris Timmen über ihre Karriere. Die Garrelerin ist seit 32 Jahren in der Welt zu Hause. Helmut Kohl, Bill Clinton, Barack Obama und Lady Diana waren ihre Gäste. Sie hat es von der Kellnerin bis ins Management namhafter Hotelketten ganz nach oben geschafft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.