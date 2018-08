Pfarrgemeinde präsentiert neuen Kirchenführer

Gemeinde St. Johannes Baptist auf 91 Seiten

Zeigen stolz den neuen Kirchenführer: Pfarrer Paul Horst und Diakon Hubert Looschen stehen vor dem Amboss, der in der Neuauflage Erwähnung findet. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Zwei Gründe gibt es im Wesentlichen, dass die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist einen neuen Kirchenführer herausgebracht hat. Erstens: Das Vorgängerheft ist vergriffen. Zweitens: Es gibt Neues zu zeigen. Handliches Format, professioneller Druck, aktualisierter und ergänzter Text, garniert mit ansprechenden Fotos: So schaut er aus, der neue Kirchenführer, den Pfarrer Paul Horst und Diakon Hubert Looschen anbieten können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.