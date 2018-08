Spitzenposition gibt Hannawald nicht mehr ab

Souveräner Sieg beim Duathlon an Talsperre

Start des Volksduathlons. Der spätere Sieger Finn Hannawald (Nr. 161) gleich an der Spitze. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Thülsfelde. Wegen einer zu hohen Blaualgen-Konzentration der Thülsfelder Talsperre fand am gestrigen Sonntag der vorgesehene 21. Volkstriathlon „Rund um die Thülsfelder Talsperre“ als Duathlon statt. Die Stimmung war sowohl unter den Besuchern als auch unter Teilnehmern prächtig und das nicht nur wegen des Wetters. Und die Strecke hatte es in sich, wie der Sieger des Volksduathlons Finn Hannawald, weder verwandt noch verschwägert mit dem legendären Skispringer Sven Hannawald, feststellte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.