Das Jagdhornblasen ist gelebtes Brauchtum

Stimmt die Signale an: Josef Bruns, Dirigent der Garreler Jagdhornbläser lud die Garreler in den Dorfpark ein. Foto: Looschen

Garrel (hub). Experiment gelungen. So lässt sich die Aktion der Garreler Jadghornbläser zusammenfassen. Dirigent Josef Bruns hatte die Idee: Alle Jäger sind zu einem gemeinsamen Blasen verschiedener Signale im Dorfpark eingeladen, den Gästen wird das Brauchtum des Jadghornblasens zwischen den einzelnen Signalen erklärt. Mehr als 70 Jäger waren gekommen, mehr als 100 Gäste verfolgten die Veranstaltung.