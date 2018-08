Ehrenamtliche brauchen Mehrwert für ihre Arbeit

Ehrenamt und Sportförderung: Zwei Themen, über die die Junge Union Garrel mit Eugen Gehlenborg (zweiter von rechts) gesprochen hat. Foto: Junge Union

Garrel (mt). Dass die Gemeinde Garrel bei der Sport- und Ehrenamtsförderung kreisweit vorne mit dabei ist, war nur ein Fazit, das die Mitglieder der Jungen Union im Rahmen des veranstalteten Sportpolitischen Abends der Jungen Union Garrel ziehen konnten.



Der CDU-Nachwuchs hatte zum Gespräch mit DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg und Bürgermeister Andreas Bartels ins Restaurant „Zum Elch" geladen, um über die Themen Ehrenamt, Sportförderung und Integration sowie aktuelle Entwicklungen in der Sportwelt zu diskutieren. „Das Ehrenamt ist für unsere Gemeinde, gerade mit vielen Vereinen vor Ort, unerlässlich und eine wichtige Stütze für das Zusammenleben vor Ort. Diese Aufgabe darf nicht als Selbstverständlichkeit verstanden werden", erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union Garrel, Marcel Breckweg.