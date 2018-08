Bleiben dürfen sie „nur“ bis zur Hochzeit

Hatten viel zu erzählen: Maik Wieghaus, Patrick Säger, Kerstin Werner und Niklas Wiese (von links). Foto: Säger

Hannover/Falkenberg (mt). Viel zu erzählen gab es in der „Plattenkiste“ bei NDR1 Niedersachsen. Am Montag zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich Maik Wieghaus, Patrick Säger und Niklas Wiese mit Moderatorin Kerstin Werner über die Katholische Landjugendbewegung in Garrel-Falkenberg. Bis zur Hochzeit dürften die jungen Leute bleiben, erklärt Vorsitzender Patrick Säger. Aber auch nach dem Austritt würden sie sich noch gegenseitig unterstützen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.