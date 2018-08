„Fußballfabrik“ bietet Gesamtpaket

Aufwärmen wie am Fließband: Ein bisschen Fabrik-Atmosphäre entstand beim gemeinsamen Aufwärmen. Foto: Wolfgang Leifken

Von Hubert Looschen



Garrel. Wie am Fließband einer Fabrik ging es nicht zu bei der „Fußballfabrik“ in Garrel. Das will und kann Ingo Anderbrügge mit seiner Veranstaltung auch nicht leisten. Die Bezeichnung sei eine Reminiszenz an seine Vergangenheit als Profifußballer in Dortmund und auf Schalke, wo Fabriken allgegenwärtig sind und körperliche Arbeit im Vordergrund steht. Darum habe Anderbrügge seine Firma „Fußballfabrik“ genannt, erklärt Wolfgang Leifken, Campleiter in Garrel. 66 Kinder folgten trotz Ferien der Einladung in die Fußballschule. Mehr dazu

