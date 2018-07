Goldschmaus setzt auf Vernetzung

Austausch unter Partnern: (von links) Dr. Gerald Otto (Goldschmaus-Pressesprecher), Dr. Barbara Grabkowsky (Uni Vechta) und Josef Hempen (Goldschmaus-Geschäftsführer). Foto: Tzimurtas

Von Giorgio Tzimurtas



Garrel. Wie kann sich die Agrar- und Ernährungsbranche der Region zukunftsfest aufstellen? Antworten auf diese Frage sucht der niedersachsenweite Verbund aus Wirtschaft, Wissenschaft und Vertretern der Zivilgesellschaft zum Wandel (Transformation) im Agrarsektor. Koordiniert wird der Verbund von der Universität Vechta aus. Ziel ist es, ökonomische, ökologische und soziale Aspekte in Einklang zu bringen. Aktuell läuft eine Befragung von Firmen, um ihren Bedarf bis zum Jahr 2070 festzustellen. An dieser Bedarfsanalyse nimmt auch das Garreler Schlachtunternehmen Böseler Goldschmaus teil.