Klaffende Wunden routiniert versorgt

Johanniter aus Garrel nahmen zusammen mit Schulsanitätern der Oberschule und des CAG am Wettbewerb teil

Hand in Hand: Konzentration war im Trageparcours gefragt, damit der Patient auf dem Weg ins Krankenhaus nicht unnötig belastet wird. Foto: Yvonne Högemann

Garrel (yhö). Erste Hilfe zu leisten ist für die Kräfte der Johanniter-Unfall-Hilfe selbstverständlich. Ihr Können beim Landeswettkampf der Johanniter des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen in Otterndorf unter Beweis zu stellen, war aber nicht nur für 16 Personen des Ortsverbandes Garrel eine besondere Herausforderung. Bester Laune und motiviert traten über 1200 Mitglieder der Hilfsorganisation in rund 60 Mannschaften aus ganz Niedersachsen und Bremen gegeneinander zum Kräftemessen in Erster Hilfe an.