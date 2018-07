Durch Garrel rollen bald bis zu 20000 Autos

Verkehrskommission hält an ursprünglichem Umleitungsplan fest

Hier wird es eng: Die Verkehrskommission hat sich für die ursprüngliche Variante durch Garrel entschieden. Die Ampel an der Kirche bleibt vorerst in Betrieb. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Autofahrer in Garrel brauchen demnächst viel Geduld: Denn die Umleitung während der zweieinhalbmonatigen Sanierungsarbeiten der B 72 zwischen Thüle und Varrelbusch ab August wird von Cloppenburg kommend über die Garreler Hauptstraße weiter in Richtung Bösel umgeleitet. Das hat die Verkehrskommission jüngst entschieden. Bedeutet: Das Verkehrsaufkommen könnte sich verdoppeln, zu erwarten sind bis zu 20000 Fahrzeuge täglich. Neu an der Entscheidung ist, dass die Ampel an der Kirche St. Peter und Paul in Betrieb bleibt – zumindest vorerst.