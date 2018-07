Zum Jubiläum gibt‘s eine dicke Sause

Feiern 25-jähriges Jubiläum: Am 22. September gibt das Kolping-Gesangsteam ein Konzert im Gasthaus „Zum Schäfer“. Anschließend wird mit DJ Bruno Berger gefeiert. Foto: Bley

Von Sandra Hoff



Garrel. Ein Konzert mit anschließender Party und DJ soll es geben, um das 25-jährige Bestehen des Kolping-Gesangsteams in Garrel gebührend zu feiern. Am Samstag, 22. September, präsentieren die Sänger ab 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Schäfer“ zunächst ein „Best of“ aus dem vergangenen Vierteljahrhundert „und hinterher wird mit DJ Bruno Berger gefeiert“, berichtet Pressewart Bernd König. Das Motto: Frisch, fromm, fröhlich, frei, so sind wird jetzt 25 Jahre dabei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.