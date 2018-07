Diebe stehlen zehn E-Bikes

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Der entstandene Schaden ist beträchtlich: Diebe haben in Garrel zehn E-Bikes im Gesamtwert von 10.000 Euro gestohlen. Wie die Cloppenburger Polizei am Donnerstag mitteilte, hat ein Logistikunternehmen in Garrel den Diebstahl gemeldet. Bei einer firmeninternen Überprüfung sei der Verlust der E-Bikes aufgefallen. Demnach soll sich der Diebstahl zwischen Donnerstagmittag, 5. Juli, bis Freitagmittag, 6. Juli, ereignet haben. Die Täter sind offenbar in die Lagerhalle des Logistikunternehmens am Gewerbering in Garrel eingestiegen. Wer Hinweise zu den Dieben geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Garrel unter 04474/310.