Beverbruch hat eine Skaterbahn

Eingeweiht: Pfarrer Paul Horst segnete die Skaterbahn. Foto: Yvonne Högemann

VonYvonne Högemann



Beverbruch. Festlich geschmückt präsentiert sich die neue Skaterbahn in Beverbruch, die jetzt vom Bürgerverein Beverbruch (BVB) fertig aufgebaut und während des Pfarrfestes feierlich eingeweiht wurde.



Bereits vor zwei Jahren beschloss der Bürgerverein auf seiner Mitgliederversammlung, sich für den Bau einer Skaterbahn einzusetzen und damit dem Antrag der Beverbrucher Dorfjugend nachzukommen. Als geeignetes Gelände bot sich der Randbereich des Parkplatzes bei der Katholischen Grundschule Beverbruch/Nikolausdorf an.