Die ersten Aufnahmen sind im Kasten

Daumen hoch: Roland Stuppin (rechts) und Timo Kraas sind mit den ersten Aufnahmen des Musikvereins mehr als zufrieden. Foto: Brauner

Garrel (hub). Die Jubiläums-CD des Musikvereins Garrel soll Weihnachten 2019 erscheinen. Schon jetzt beginnen die aufwendigen Tonstudio-Aufnahmen in der Garreler Turnhalle. Eine Klappe wie am Filmset fiel zwar nicht, stattdessen zeigte ein rotes Licht am Pult des Dirigenten den Musikern des Musikvereins Garrel an, wann die Aufnahme gestartet wurde: Das Orchester des Musikvereins Garrel machte jetzt an zwei Tagen weitere Aufnahmen für eine CD, die Weihnachten nächsten Jahres fertig sein soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

