Oldie-Fans bekommen strahlende Augen

Restaurierter Feuerwehrwagen: Bernd Emke (links) und Schriftführer Heinz Wessel laden zum Oldtimer-Treffen. Foto: yhö

Nikolausdorf (yhö). Christi Himmelfahrt steht vor der Tür. Wer aber keine Lust auf die traditionelle Vatertagstour hat, sondern sich mit älteren Modellen beschäftigen möchte, ist beim Oldtimer-Treff in Nikolaudorf richtig. Bernd Emke und Heinz Wessel vom Vorstand des Oldtimerclubs Nikolausdorf laden am Donnerstag, 10. Mai, zum Tag der offenen Tür ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.