Kinder parken mit Bobbycars ein

Wie im richtigen Straßenverkehr: Im Bobbycarparcours überquerten die Vorschulkinder auch eine Brücke oder parkten ein. Foto: Högemann

Garrel (yhö). Kinder im Vorschulalter bewegen sich immer weniger. Das beeinträchtigt die Bewegungssicherheit und damit die Verkehrssicherheit. Die Kreisverkehrswacht Cloppenburg machte jetzt die Kinder der Christopherus-Kindertagesstätte in Tweel für den Straßenverkehr fit. Jeden Tag erleben Kinder im Verkehr spannende, aber auch beängstigende Situationen. Darauf müssen sie vorbereitet werden. Die Christophorus-Kindertagesstätte Tweel hatte deshalb in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Cloppenburg zu einem Verkehrserlebnisnachmittag eingeladen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.