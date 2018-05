BV Garrel tritt in der Endrunde des EWE-Cup an

Von Sandra Hoff



Garrel. Während heute die Bundesliga-Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen läuft, wird eine Entscheidung schon gefallen sein. Wer den EWE-Cup mit nach Hause nehmen darf. Auch die E-Junioren des BV Garrel können auf einen Sieg hoffen. Die E-Juniorenfußballer des BV Garrel dürfen als einzige Mannschaft aus dem Landkreis Cloppenburg vom EWE-Cup-Finale im Bremer Weserstadion träumen. Sie treten heute zur Endrunde in der Hansestadt an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

