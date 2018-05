Kein Zahngold, aber jede Menge Chaos

Großes Durcheinander: Gefunden haben die Täter nichts. Foto: Angermann

Von Georg Meyer und Sandra Hoff



Garrel. Die Einbrecher verursachten erheblichen Schaden und legten den Praxisbetrieb für einen Tag still. Heute soll dieser wieder halbwegs normal anlaufen. Als Götz Angermann am Donnerstag die Räumlichkeiten zu seiner Zahnarztpraxis betritt, kommt ihm das Grauen: Ein großes Loch klafft in der Wand. Mutwillig eingeschlagen und zerstört. Die einzelnen Zimmer wurden durchwühlt und in einem unsäglichen Zustand zurückgelassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.