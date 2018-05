HLP-Reservesieger Action Hero ist tot

Hengst bricht sich in unbeoachtetem Moment das Genick

Preisgekrönt: Der Zuchthengst Action Hero hat sich in Celle in seiner Box das Genick gebrochen. Foto: Gesina Grömping

Garrel (mt). Action Hero PW ist tot. Der dreijährige OS-Fuchshengst von Action-Breaker geht auf den auf Gestüt Wendeln, Garrel, gepflegten Leistungsstamm der Juliane III zurück und hatte gerade erst seine 14-tägige Hengstleistungsprüfung (HLP) in Adelheidsdorf mit Traumnoten (Maximalnote 10,0 für die Leistungsbereitschaft, 9,5 für das Freispringen) als Reservesieger Springen absolviert (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.