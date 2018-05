Radfahrer an seinen Verletzungen gestorben

Archivfoto: Hinrichs

Garrel (mab). Der 71-Jährige, der am 30. April in Garrel von einem Lastwagen angefahren wurde, ist am 30. April in einem Bremer Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Wie bereits berichtet, passierte der Unfall auf der Bundesstraße 72. Der 71-Jährige war dort mit seinem E-Bike unterwegs, als er von einem 29-jährigen Lkw-Fahrer beim Abbiegen von der Molberger Straße übersehen wurde. Der Lastwagen stieß mit dem 71-Jährigen zusammen.