Rinnsteine und jede Menge Rechenarbeit

Auf der Baustelle: die Arbeiter vermauern die Rinnsteine. Foto: cl

Friesoythe (cl). Nachdem die Arbeiten mit dem Verlegen von Leitungen bisher in der Tiefe stattfanden, sind nun die ersten sichtbaren Elemente gesetzt. Granitfarbene Rinnsteine, die zum Rahmen der neuen Fahrbahn gehören, werden auf der Moorstraße zurzeit eingelassen und vermauert. Die aktuell laufende Maßnahme im Zuge der Friesoyther Innenstadtsanierung gehört zu den aufwändigsten, weil nicht zuletzt aufgrund eines nur wenig tragfähigen Untergrundes ein umfangreicher Bodenaustausch vorgenommen werden musste, erläuert Bauleiter Lukas Federowicz.