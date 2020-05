Kirchenbücher überstehen Brand

Die Neuscharreler Kirche: Der wiederaufgebaute Turm musste noch einmal nach dem Sturm 1972 saniert werden. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Neuscharrel. „Wullt du woll bi us wän?“, hatte ihn eine Bauersfrau frei heraus bei einem seiner Besuche gefragt. „Das konnte ich voll und ganz bejahen“, schreibt Bernhard Brengelmann über seine Zeit in Neuscharrel. Zwischen 1942 und 1945 war er dort für den im KZ Dachau inhaftierten Ortspfarrer Heinrich Fresenborg eingesetzt. Schöne, aber auch schicksalhafte drei Jahre folgten, die den jungen Pfarrverwalter prägten und die er aufschrieb, um sie zu verarbeiten.

Anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Kirchengemeinde 1982 übergab er den Gastgebern während einer Feierstunde seine „Erinnerungen an Neuscharrel“. Werner Fuhler fielen sie nun im Archiv wieder in die Hände und der ehemalige Neuscharreler Provisor stellte sie gerne für die MT-Serie zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 09. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

