Videokonferenzen mit mäßigem Erfolg

Verwaist: Rats- und Ausschusssitzungen finden im Sitzungssaal des Friesoyther Rathauses derzeit nicht statt. Foto: Stix

Von Heiner Stix

Friesoythe/Bösel. Mit Videokonferenzen haben die Fraktionen im Friesoyther Stadtrat versucht, ihre politische Arbeit trotz ausfallender Gremiensitzungen weiterzuführen. Mit mäßigem Erfolg. „Wir haben festgestellt, dass das Netz nicht so klasse ist“, sagt Renate Geuter, die Vorsitzende der SPD-Fraktion. „Sobald mehrere Leute teilnehmen, fliegt immer wieder jemand raus.“

Karl-Heinz Krone, der Chef der CDU/FDP-Fraktion, hat Ähnliches erlebt. „Technisch ist das schwierig“, erzählt er. „Ich bin gleich selbst rausgeflogen.“

Also mussten zunächst Telefon, E-Mail und WhatsApp herhalten, inzwischen haben beide Fraktionen auch die persönlichen Treffen wieder aufgenommen. „Das ist durch die Landesverordnung gedeckt", sagt Geuter. „Fraktionen zählen zu den kommunalen Gremien, die tagen dürfen." Natürlich, versichern die Fraktionsvorsitzenden, bleibe der gebotene Mindestabstand dabei gewahrt.