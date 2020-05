Forschungen fördern neue Fakten zu Tage

Mögliches Hauptquartier: Der Hof Blanke an der B72 könnte nach neuesten Erkenntnissen am ehesten das Hauptquartier der Kanadier beim Angriff auf Friesoythe gewesen sein. Foto: Stix

Von Heiner Stix

Friesoythe. Wochenlang hat Stefan Kühling, Geschichtslehrer an der Heinrich-von-Oythe-Schule, sich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Friesoythe befasst. Das vorläufige Ergebnis bringt zwei bislang als gesichert geltende Erkenntnisse ins Wanken.

So ist sich Kühling inzwischen sicher, dass Oberstleutnant Fred Wigle, dessen Tod Anlass für die Zerstörung Friesoythes wurde, bei Weitem nicht so beliebt war, wie bislang vermutet. „Wigle war als Sportler in Kanada durchaus berühmt", sagt Kühling. „Es gibt sogar einen Pokal, der seinen Namen trägt und heute noch verliehen wird. Aber bei seinen Soldaten galt er eher als arrogant und als Schreibtischhengst."