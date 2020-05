Kinder gefragt: „Heute schon getrommelt“

Rhythmusspiele: Kinder der „Notgruppe“ durften die musikalischen Einheiten gemeinsam mit Chris Bruns schon mal testen. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Heute schon getrommelt? Schon drumherum gelaufen, geschlichen oder festgestellt, dass das Schlaginstrument sogar traurig und wütend, glücklich und froh sein kann? Zwei Klanghölzer ermöglichen Klopfzeichen und der Schellenkranz ist zum Schütteln da. „Hey, ich freu mich, dass du dabei bist“, begrüßt Chris Bruns seine kleinen Zuschauer und lädt sie per Bildschirm ein, mit ihm Musik zu machen. Hautnah muss er den Kontakt krisenbedingt zwar meiden, ab sofort sorgt der 28-Jährige jedoch für digitale Nähe in der Distanz. „Sonst haben mich die Kinder vermutlich bald vergessen“, befürchtet der Musiker bei der Vorstellung seines Online-Projekts, das er unter anderem in Kooperation mit verschiedenen Kitas realisiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 06. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.