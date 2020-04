Autokino bietet Kultur in der Krise

Für Friesoyther Autokinopremiere vorbereitet: Jan Meiners (Veranstalter), Henning Kamps (Organisation Stadt) und Bürgermeister Sven Stratmann (von links) .Foto: Claudia Wimberg

Friesoythe (cl). Das Kulturevent in der Krise versprüht Nostalgie und freut alle Filmfans: Zum ersten Autokino lädt die „TabulaRaaza“ GmbH auf Initiative der Stadt Friesoythe ein. Wie berichtet, finden die Veranstaltungen zwischen Donnerstag, 14. Mai, und Sonntag, 31. Mai, auf dem Hof Peters in Ellerbrock statt. In Corona-Zeiten natürlich komplett kontaktlos, aber mit einem kompakten Angebot und allem, was die Cinema-Szene zu bieten hat. „Da haben wir alle Möglichkeiten, an die Rechte der gewünschten Filme, ob Klassiker oder Neuerscheinung, zu gelangen“, betonte „TabulaRaaza“-Geschäftsführer Jan Meiners in einem Pressegespräch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.