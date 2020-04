Kreuz im Krieg gefertigt

Wieder da: das ehemalige Altarkreuz im St.-Marien-Stift.Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Während des Krieges wurde es aus Resten aufwändig gefertigt, wer jedoch hinter dem sakralen Kunstwerk steht, ist nicht bekannt. Einer unsachgemäßen Rerparatur hat das ehemalige Altarkreuz im St.-Marien-Stift es dann zu verdanken gehabt, dass es nicht mehr an seine prominente Stelle zurückkehrte, sondern in einem Schrank der damaligen Ordensschwestern landete. Vor allem eine abgebrochene und dilettantisch wieder befestigte Marienstatue war offenbar der entscheidende Grund für die Aufbewahrung hinter verschlossenen Türen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.