„Möchten nicht durch ein Raster fallen“

Abenteuer: An rund 120 Stationen über Land und über Wasser können sich die Besucher ausprobieren. Foto: Timo Lindholz

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Wolfgang Placke hatte fünf Tage vor Öffnung der Tore offiziell eingeladen, um über den Startschuss in die neue Saison am 30. März um 10 Uhr zu informieren.

Damit verbunden wäre auch die Mitteilung über neue Attraktionen und Umbauten gewesen, die das Team anlässlich des 15-jährigen Bestehens der idyllisch gelegenen Anlage im Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre vorgenommen hat. Die Vorbereitungen im Kletterwald Nord waren abgeschlossen, doch die Türen blieben aufgrund der Coronakrise geschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.