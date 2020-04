17 Tage toben erbitterte Kämpfe am Kanal

Relikt der Kämpfe: Dieser abgeschossene kanadische Panzer stand noch bis 1950 am Brückenkopf Edewechterdamm. Foto: Archiv Pille

Von Martin Pille

Edewechterdamm. Margarethe Fritsch erinnert sich in ihrem Bericht für die Firmenzeitschrift der Vehnemoor GmbH, „Wir von Vehnemoor“, sehr genau an den 12. April 1945 in Edewechterdamm. An diesem Tag kam die Anweisung, die Wohnungen zu räumen. „… denn die Front würde über uns hinwegrollen. Leider kam es noch schlimmer: Die Front erstarrte vor dem Hindernis des Küstenkanals“, schrieb 1955 in der gleichen Werkszeitung ihr Schriftleiter Karl Liebscher. So kam es.

Erbittert verteidigten deutsche Fallschirmjäger den Brückenkopf in Edewechterdamm, der das Vordringen der Alliierten Richtung Oldenburg und Bad Zwischenahn und darüber hinaus eröffnen sollte. Die Kämpfe dauerten 17 Tage.

