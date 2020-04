Neue Räume erleichtern gemeinsame Arbeit

Offen für alle: Im neuen Kompetenzzentrum des Caritas-Vereins arbeitet die Physiotherapeutin Katrin Lindemann daran, bei Kindern und Erwachsenen den Bewegungsapparat anzuregen und den Gesundheitszustand zu verbessern. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Spielen und Toben stehen im neuen Kompetenzzentrum des Caritas-Vereins an der Willohstraße in Friesoythe ganz oben auf der Tagesordnung. Denn für Physiotherapeuten und Logopäden ist das Spiel eines Kindes eine gute Möglichkeit, dessen Probleme und Ängste zu erkennen.



„Kinder können Probleme meist nicht mit Worten äußern“, sagt Petra Binger, die Fachbereichsleiterin Physiotherapie im Kompetenzzentrum. „Sie stellen ihre Probleme im Spiel dar, etwa mit Puppen, und versuchen auf diesem Weg, Erlebtes zu verarbeiten.“ Das allerdings gehe nicht von einem Tag auf den anderen, sagt Binger. „Das ist ein Prozess, der sich über Monate, manchmal Jahre hinzieht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

27.04.2020 | Grabstein als Denkmal für Wohltaten