Grabstein als Denkmal für Wohltaten

Erinnerungsfoto: der Schuljahrgang 1924/25 vor der von der Mühlenbesitzerin gesponserten alten Vikarie. Foto: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille



Altenoythe. Was haben die Altenoyther Windmühle, die dortige alte Vikarie und das Friesoyther Krankenhaus miteinander zu tun? Den entscheidenden Hinweis zur Beantwortung dieser Frage findet man auf dem alten Teil des Friedhofs nördlich der Vitus-Kirche. Dort steht seit dem „Dreikaiserjahr" 1888 ein Gedenkkreuz, das an die Jungfrau M. Margaretha Speckmann aus Altenoythe, genannt „Fehen", erinnert.