„Regierung schiebt Sicherheit beiseite“

Selbstständiger Unternehmer: Manfred Hilker aus Friesoythe lebt und arbeitet seit 1986 in den USA. Foto: Music Contact

Von Claudia Wimberg

Shelburne/Friesoythe. Seit fünf Wochen sitzen er und seine Frau zu Hause, isolieren sich „und versuchen, uns nicht gegenseitig auf den Geist zu gehen“. Das Reiseunternehmen wird per Homeoffice organisiert, mit den Mitarbeitern stehen Manfred und Jodi Hilker über Internet und Telefon in Kontakt. Allein im 1000 Quadratmeter großen Büro nimmt eine ihrer Angestellten Post und Telefonate entgegen. Stornierungen stehen an, neue Aufträge bleiben aus und das Ehepaar arbeitet ständig an wirtschaftlichen Überlebensstrategien und rechnet mit spitzen Bleistiften.

„Die Pandemie greift tief in das Leben der USA", beschreibt der gebürtige Friesoyther die Lage im Land, das wie kein anderes von der Coronakrise betroffen ist. Bis auf Supermärkte ist im Bundesstaat Vermont, wo er lebt und arbeitet, alles andere geschlossen.

