Friesoyther Angeklagter rastet im Landgericht aus

Symbolbild: dpa

Friesoythe/Oldenburg (ma). Unterbrochen worden ist gestern vor dem Oldenburger Landgericht die Berufungsverhandlung gegen einen 36 Jahre alten, mutmaßlichen Amokfahrer aus Fries­oythe. Grund für die Maßnahme: Der Angeklagte, der anwaltlich nicht vertreten war, war über ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes völlig ausgerastet.

Gegen dieses erste Urteil hatte der Friesoyther Berufung eingelegt. Deswegen sollte der Fall gestern vor dem Landgericht als Berufungsinstanz neu aufgerollt werden. Doch das war nicht möglich. Der Angeklagte will nicht verstehen können, worum es überhaupt geht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

