C-Port startet Informationskampagne

Print und online: Der c-Port hat ein großes Informationspaket aufgelegt, um über die umstrittenen Ansiedlungen auf dem Gelände am Küstenkanal zu informieren. Foto: Stix

Friesoythe/Saterland (mt) Der Zweckverband C-Port bringt das Informationspaket für die geplante Ansiedlung von zwei Anlagen für die Verarbeitung von Mist und Gülle auf dem Industriegebiet am Küstenkanal auf den Weg. Seit gestern werden auf der Homepage des C-Ports die Projekte dargestellt, zudem wird an diesem Wochenende das Magazin „c-Port-folio“ ausgeliefert, das auch in den Rathäusern in Friesoythe und Ramsloh erhältlich ist.

Bis Ende April haben alle Bürger die Möglichkeit, per Post oder über die Homepage ihre Fragen an die C-Port-Verantwortlichen und an die Geschäftsführer der Firmen Revis Bioenergy (Münster) und Kaskum (Friesoythe) zu stellen. Die Antworten auf die Bürgerfragen werden dann ab voraussichtlich am 11. Mai auf der Homepage des C-Ports veröffentlicht.