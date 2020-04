Großes Potenzial an der „Wassermeile“

Wasser als verbindendes Element: Bürgermeister Sven Stratmann ist sich sicher, dass die Kanaldörfer Ahrensdorf, Edewechterdamm, Ikenbrügge, Kampe und Kamperfehn Gemeinsamkeiten und gemeinsame Projekte finden werden. Foto: Stix

Von Heiner Stix

Friesoythe. Während für die Soziale Dorfentwicklung im Friesoyther Süden erste Projekte definiert und zum Teil auch schon angestoßen sind, hat das Dorfentwicklungsprogramm in Ahrensdorf, Edewechterdamm, Ikenbrügge, Kampe und Kamperfehn den Start noch vor sich. Die Planungen dafür laufen allerdings bereits.

„Momentan bereiten wir die Ausschreibung für das begleitende Büro vor", sagt Bürgermeister Sven Stratmann. Denn wie bei der sozialen Dorfentwicklung soll auch im „normalen" Dorfentwicklungsprogramm ein externer Partner den Prozess befeuern und strukturieren.