„Einbahnstraßen“ weisen BBS-Schülern den Weg

Nimmt Maß: BBS-Hausmeister Gregor Oltmann platziert die Tische und Stühle neu. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Die Distanz von 1,50 Metern misst Hausmeister Gregor Oltmann per Zollstock aus und platziert im Klassenraum lediglich 14 statt der bisher üblichen 28 Tische und Stühle. Flyer mit plakativen Sprüchen, wie „Du bist mit Abstand das Beste“ stellt Heiner Bahlmann vor. Darüber hinaus umfangreiche Hygieneregeln und logistische Pläne, wie die stufenweise Öffnung an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Friesoythe erfolgen soll. Konkrete Vorgaben gibt es nicht. „Da setzt der Kultusminister auf die Kreativität der Schulen“, informiert der Abteilungsleiter für Fachoberschulen, Arbeits- und Gesundheitsschutz und schmunzelt vielsagend. Am „grünen Tisch“ sei sicher vieles vorstellbar, „in der Realität sieht es anders aus“, weiß der Pädagoge und hofft auf die Kooperation der jungen Frauen und Männer als entscheidende Komponente in der Krisenbewältigung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

