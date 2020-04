Dörfer nehmen Kurs auf in Richtung Zukunft

Soll Aufmerksamkeit wecken: Hans Meyer (links) und Heinz-Gerd Olliges stellen ein erstes Banner am Ortseingang in Gehlenberg auf und laden zum Mitmachen ein. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke

Gehlenberg. Große Banner weisen jetzt an den Ortseingängen auf das Pilotprojekt „Soziale Dorfentwicklung Friesoythe Süd“ hin, zu dem die Bürger der vier Dörfer Neuvrees, Gehlenberg, Markhausen und Thüle zur Mitarbeit aufgerufen sind. Das Programm des Landes Niedersachsen findet in insgesamt elf Regionen statt (MT berichtete).

Das Banner mit der Aufschrift „Auf Kurs Richtung Zukunft" wurde von dem beteiligten Planungsbüro „pro-t-in" aus Lingen entworfen und steht gut platziert am Straßenrand, um die Aufmerksamkeit der Passanten zu wecken. Gleichzeitig soll das Zusammengehörigkeitsgefühl der Dörfer untereinander zu gestärkt werden.