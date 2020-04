Wohnhaus, Notunterkunft und Polizei

Repräsentativ: Blick auf die Amtsgerichtsvilla vom Eck Kirchstraße/heutige Meeschenstraße aus.Foto: Archiv Beckmann

Von Heiner Stix

Friesoythe. Die Bauarbeiten an der ehemaligen Amtsrichtervilla, auch bekannt als früheres Polizeigebäude, haben begonnen. Das denkmalgeschützte Haus wird zu einem flexiblen, modernen Schulgebäude umgebaut, gleichzeitig soll in Teilen sein früheres Aussehen rekonstruiert werden. Die Abiturientin Lea Bergfeld hat sich in ihrer Facharbeit mit der Geschichte des Gebäudes beschäftigt und dabei auch Ideen entwickelt, wie man Altes und Neues im Rahmen der kommenden Nutzung verbinden kann.

Bei ihrem Bau 1889 lag die Villa auf „Lüttkenbrüggen“ außerhalb des Stadtgrabens. „Wer damals aus Richtung Altenoythe nach Friesoythe kam, der sah als erstes die Amtsrichtervilla“, sagt Bergfeld. Der hohen Stellung des Bewohners entsprechend war das Gebäude mit 170 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 4700 Quadratmeter großen Grundstück durchaus repräsentativ. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

