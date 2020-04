Waldszene soll Wahrnehmung fördern

usschnitt: Die Namen aller fünf Kita-Gruppen hat Michaela Rumpke in dem 40 Quadratmeter großen Wandgemälde untergebracht. Vielleicht sehen ja Hügelhüpfer und Waldgeister wirklich so aus. Foto: Stix

Von Heiner Stix

Friesoythe. Wer glaubt, große Wandgemälde gebe es nur in Schlössern und Kirchen, wird bei der „Kita für alle“ in der Willohstraße eines Besseren belehrt: Seit Kurzem prangt dort auf der Wand gegenüber der Eingangstür ein 40 Quadratmeter großes Gemälde mit einer märchenhaften Waldszene.

Zwei Wochen lang hat die Friesoyther Künstlerin Michaela Rumpke an dem Werk gearbeitet. „Leider nur“, sagt sie. „Ich hätte gerne noch länger gemalt, denn wenn ich an so einem Bild arbeite, finde ich kein Ende und mache auch nur ungern Feierabend.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

