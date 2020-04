67-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Foto: Wimberg

Kampe (cl). Noch an der Unfallstelle ist am Montag ein 67-Jähriger aus Friesoythe gestorben.

Der Mann war mit seinem Wagen samt Anhänger auf der Bundesstraße 401 in Richtung Oldenburg unterwegs. Gegen 11.40 Uhr kam er nach Angaben der Polizei in Höhe Kampe aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Jede Hilfe kam für ihn zu spät. Neben Notarzt und DRK waren auch Mitglieder der Feuerwehren Altenoythe und Friesoythe vor Ort, die Absperrmaßnahmen vornahmen.