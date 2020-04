Ein Steinkreis um die St.-Marien-Kirche

Die Aktion „frieostones“ will für ihre Idee viele Mitstreiter gewinnen / Bunte Kiesel sollen Freude bringen

Der Anfang ist gemacht: Der zehnjährige Jasson Tebben legt, kritisch beäugt von seiner vier Jahre alten Schwester Mary-Ann, einen weiteren Frieostone an die Kirchmauer. Mehr als 1600 Steine sind nötig, um den Kreis um die Kirche zu schließen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. In Coronazeiten haben viele Familien mit Kindern ein neues Hobby für sich entdeckt: Steine bemalen und irgendwo in der Stadt oder entlang beliebter Spazierwege auslegen. Einen ganz eigenen Plan dafür haben jetzt die Friesoyther Heike de Buhr und Patrick Tebben ausgetüftelt: Sie wollen die Friesyother dazu animieren, einen Steinkreis rund um die St.-Marien-Kirche zu legen. „Frieostones" haben sie ihre Aktion getauft.