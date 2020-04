In Zeiten von Corona läuft Bürgerbeteiligung digital

Plattform für Projekt Soziale Dorfentwicklung informiert über aktuellen Stand / „Likes“ und Kommentare möglich

Soll attraktiver werden: Im Zuge des Projektes Soziale Dorfentwicklung soll der Grillplatz in Thüle mit Leben gefüllt werden. Foto: Walter Millhahn

Friesoythe. „Viele schätzen am Dorfleben das Miteinander und das Gefühl der Gemeinschaft. Unmittelbar kann sich jeder einbringen, etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten. Hier setzt auch die Soziale Dorfentwicklung Friesoythe-Süd an. Doch in Zeiten von Corona ist das soziale Miteinander leider eingeschränkt“, stellt die Stadt Friesoythe in einer Pressemitteilung fest. Sie verweist deshalb auf die Plattform www.prodorfentwicklung.de der Agentur „pro-t-in GmbH“ aus Lingen, die sich auf die Dorf-und Regionalentwicklung spezialisiert hat und mit der die Stadt bei dem Projekt zusammenarbeitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

