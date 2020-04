Angriff erfolgt im Morgengrauen

Vor der Zerstörung: Am 14. April 1945 nahmen die Kanadier Friesoythe ein. Das Bild zeigt Soldaten in der noch weitgehend intakten Moorstraße. © Library and Archives Canada, PA13709

Von Heiner Stix



Friesoythe. Das Datum ist im kollektiven Gedächtnis der Stadt Friesoythe fest verankert: Am 14. April 1945 eroberten kanadische Truppen die Stadt und zerstörten sie anschließend zu rund 90 Prozent. Zum Zeitpunkt des Angriffs war Friesoythe weitgehend leer, ein Großteil der 4000 Einwohner war bereits am 11. und 12. April aufs Land evakuiert worden. Lediglich rund 200 Luftwaffensoldaten hielten die Stellung. Sie sollten die vorrückenden Truppen auf ihrem Weg Richtung Nordosten zumindest bis zur Fertigstellung der Verteidigungslinie am Küstenkanal aufhalten.



Diese strategische Bedeutung hatte Friesoythe unter anderem der Jahreszeit zu verdanken. „Da es Frühling war, war der Boden durchnässt. Schwere Fahrzeuge konnten nur auf den Hauptstraßen fahren", erläutert Stefan Kühling. Der Geschichtslehrer an der Heinrich-von-Oytha-Schule befasst sich derzeit mit seinem Stadtgeschichtskurs und in Zusammenarbeit mit einem Projektkurs am Albertus-Magnus-Gymnasium mit Einzelschicksalen jener Zeit (MT berichtete).