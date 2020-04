Zur Information schlägt C-Port neue Wege ein

Der C-Port: Hier möchten sich die beiden Unternehmen niederlassen. Die Ansiedelung sehen Anwohner jedoch kritisch. Foto: Stix

Nordkreis (mt). Der Zweckverband C-Port Küstenkanal geht neue Wege bei der Information der Bürger mit Blick auf die geplante Ansiedlung von zwei Großprojekten. In der zweiten Aprilhälfte erhalten alle Haushalte in der Gemeinde Saterland und in der Stadt Friesoythe per Tagespost eine Sonderausgabe des Magazins „c-Port-folio“, im Internet werden alle Details zu den Projekten ausführlich dargestellt und Interessierte können ihre Fragen stellen, die dann auf der Homepage des C-Port mit Antworten veröffentlicht werden, schreibt der C-Port in seiner Pressemitteilung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.