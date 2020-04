„Glaube bleibt kontinuierliche Größe“

Nachdenklich und allein im Gotteshaus: Pfarrer Michael Borth feiert täglich ab 19 Uhr eine Messe in der ansonsten menschenleeren St.-Marien-Kirche Friesoythe.Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Die letzten Worte des ersten Videos, vage in der Zeitangabe, aber mit warmherzigem Wunsch: „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“, bediente sich Michael Borth dem thematisch stimmigen Refrain des irischen Segensliedes und verabschiedete sich aus der menschenleeren St.-Marien-Kirche.

Neuen Medien mit bewegten Bildern stand der Friesoyther Pfarrer bisher eher zurückhaltend gegenüber, hat sie in Zeiten der Corona-Krise jedoch zu schätzen gelernt: „Heutzutage ein Muss, auch wenn ich mich selbst ja nicht so gerne sehe und nach dem Dreh nur kurz schaue, ob ich keine Fehler gemacht habe“, verrät er schmunzelnd. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.