Die einen dürfen öffnen, die anderen nicht

Überraschung: Am Freitag durften Waschstraßen noch arbeiten, seit Samstagfrüh nicht mehr. Auch am Montag standen einige Kunden deshalb überrascht und verständnislos vor verschlossenen Toren. Foto: Stix

Von Heiner Stix

Friesoythe. Die meisten Einzelhandelsgeschäfte mussten im Zuge der Corona-Krise schließen. Ausnahmen allerdings gibt es, und das sorgt zumindest für Logiklücken im staatlichen Verordnungswesen. Tankstellen beispielsweise dürfen öffnen, Waschanlagen nicht. Zeitschriftenläden sind ok, Buchhandlungen nicht. Und auf Wochenmärkten dürfen zwar Lebensmittel verkauft werden, nicht aber Blumen.

Grundlage dafür ist die am Freitag, 3. April, veröffentlichte „Niedersächsischen Verordnung (VO) zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Epidemie". Demnach sind von der Schließung der „Verkaufsstellen des Einzelhandels" nur bestimmte Bereiche ausgenommen, die Liste umfasst 18 Positionen (s. Info).