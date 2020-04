Virtuelle Klassen ermöglichen Kontakte

Auch Friesoyther Bildungswerk schlägt digitale Wege ein

Lösungsorientiert: Nicola Fuhler (links) und Birgit Walker setzen auf Videokonferenz und virtuelle Klassenzimmer.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Ihr „Lebenselexier“ fließt zurzeit noch zähflüssig bis gar nicht. „Die Teilnehmer sind natürlich entscheidend für uns, jetzt sind die Räume leer“, beschreibt Geschäftsführerin Nicola Fuhler die Situation, die auch fürs Fries­oyther Bildungswerk gilt. Keine persönlichen Kontakte und keine Kurse hieß es angesichts der ­Coronapandemie bisher. Doch die Krise nutzen die Mitarbeiter auch, um bereits angedachte digitale Formate weiterzuentwickeln und anzuwenden. „Eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen“, sagt Nicola Fuhler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.