16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Foto: Felix Meyer

Kampe (her). Schwer verletzt worden ist ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Friesoythe. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 16.52 Uhr mit einem Auto auf der Straße Röbkenberg in Richtung Altenoythe unterwegs.



Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend prallte der Wagen gegen zwei Bäume. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, weitere Personen befanden sich nicht im PKW.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Pkw nicht zugelassen war. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass der Jugendliche Alkohol getrunken hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 16-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

03.04.2020 | Ausfallzeiten werden angehängt