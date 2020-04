Ausfallzeiten werden angehängt

„Gerade in diesen turbulenten Zeiten ist ein aktiver Alltag in Form von Bewegung an der frischen Luft wichtig“, sagt Heinz Reiners, Vorsitzender Rheumaliga. Foto: © Wimberg

Friesoythe (cl). „Bleiben Sie fit und gesund“, wünscht die Führungsebene der Friesoyther Rheumaliga ihren Mitgliedern und informiert sie über Veränderungen in der Conorakrise. Das Funktionstraining, das den breitesten Raum im Therapieangebot einnimmt, ist durch die Pandemie „am heftigsten“ betroffen. „Wir haben uns daher um mögliche veränderte Fristenregelungen zum Funktionstraining (Wasser- und Trockengymnastik) gekümmert“, verweist Vorsitzender Heinz Reiners auf einen erfolgreichen Gesprächsverlauf mit den Kostenträgern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.